"Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной, и мы делали все, чтобы в ней не оказаться. Однако мы были уверены в своей правовой позиции, исходя из прописанных в контракте условий расторжения", - заявил Брейдо.
Сегодня состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором рассматривался иск экс-главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к бывшему клубу. Специалист обвинял "армейцев" в невыплате компенсации при расторжении контракта летом 2024-го года. По данным СМИ, Федотов требовал компенсацию в размере 200 миллионов рублей.
ЦСКА под руководством Федотова финишировал на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Согласно условиям контракта, "армейцы" имели право расторгнуть контракт с наставником, если команда финиширует ниже 5-го места. РФС отказал Федотову в выплате компенсации, а адвокат тренера Михаил Прокопец заявил, что будет обжаловать это решение в CAS.
Источник: Sport24
Брейдо - об отказе РФС в компенсации Федотову: ЦСКА не воспринимает решение как победу
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о решении РФС отказать в компенсации экс-наставнику "армейцев" Владимиру Федотову за расторжение контракта.
Фото: ПФК ЦСКА