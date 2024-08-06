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Амар Рахманович из "Крыльев Советов" близок к переходу в саудовский "Аль-Охдуд"

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Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру легионер "Крыльев Советов" Амар Рахманович.
Фото: "Чемпионат"
"Все детали трансфера согласованы. Клуб ждет одобрения от министерства спорта Саудовской Аравии. Какой клуб? "Аль-Ахдуд", - цитирует агента игрока Младена Ратковицу "СЭ".

Ранее сообщалось, что Амар Рахманович согласовал контракт с клубом из чемпионата Саудовской Аравии. В текущем сезоне боснийский легионер на поле в составе "Крыльев Советов" еще не появлялся. Его контракт с клубом действует до следующего лета.

В минувшем сезоне "Аль-Ахдуд" занял 15-е место в турнирной таблице саудовской Про-лиги. Команда набрала 33 очка в 34-х встречах и оторвалась от зоны вылета на 1 очко. С июля 2024-го года главным тренером "Аль-Ахдуда" является экс-защитник "Рубина" Степан Томас.

Амара Рахмановича Крылья Советов Аль-Ахдуд
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