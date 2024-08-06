"Да, были зарубежные клубы, но Максим решил, что для прогресса стоит поработать с тем тренером, которого он знает", - цитирует слова гендира "Матч ТВ".
Как стало известно ранее, Максим Самородов перешел в "Ахмат", с которым подписал контракт сроком на 4 года.
Ранее футболист выступал за "Актобе", за который в минувшем сезоне он сыграл 23 матча, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Также игрок выступает за национальную сборную Казахстана, где и пересекался с нынешним тренером "Ахмата" - Магомедом Адиевым.
Генеральный директор "Ахмата" - о переходе Самородова: он решил поработать с тренером, которого знает
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал переход Максима Самородова в грозненский клуб.
Фото: ФК "Ахмат"