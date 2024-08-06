"Есть очень большая вероятность, что Пршир окажется в России. Мы каждый день разговариваем с клубами из России", - цитирует слова Крешича "Чемпионат". Также агент отметил, что помимо "Урала" и "Пари НН" "три-четыре команды проявляли интерес".
На данный момент Пршир является игроком "Горицы", контракт с которой у него заключен до 31 августа 2026 года. В составе клуба он провел 123 матча, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее футболист выступал за "Хайдук".
Трансферная стоимость хорватского полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2,5 млн евро.
Агент игрока "Горицы" Пршира: большая вероятность, что Юрица окажется в России
Дарио Крешич, агент полузащитника "Горицы" Юрицы Пршира, поделился информацией по поводу продолжения карьеры игрока в России.
Фото: ФК "Хайдук"