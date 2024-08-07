"Все давно сказали, что Глушенков однозначно герой тура. Я не буду исключением. Но пока он не лучший в России. Нельзя судить о футболисте только по одной хорошей игре", - цитирует Семина "СЭ".
В матче 3-го тура РПЛ "Зенит" одержал разгромную победу над "Ростовом" (5:0) на своем поле. Перешедший в стан сине-бело-голубых из "Локомотива" нападающий Максим Глушенков оформил хет-трик и записал на свой счет 1 голевую передачу.
Всего в первых 5-ти официальных матчах за "Зенит" на счету Глушенкова 8 голов, включая дубль "Краснодару" (4:2) в матче за Суперкубок России. В 4-м туре РПЛ "Зенит" встретится с "Динамо". В активе обеих команд по 9 очков после 3-х туров.
Семин - о форварде "Зенита" Глушенкове: он пока не лучший в России. Нельзя судить по одной хорошей игре
Российский тренер Юрий Семин оценил игру нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: "Матч ТВ"