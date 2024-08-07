"Трансферы красно-белых говорят о том, что они готовы к борьбе с лидерами. В предыдущих матчах мы это увидели. "Спартак" сделал несколько шагов вперед. Сейчас у них есть многое, чтобы с хорошей игрой двигаться вперед. Если так и будет, то скоро увидим привлекательную игру красно-белых. "Спартак" может потрепать нервы и напрягать "Зенит" и "Динамо", - заявил Ромащенко.
Московский "Спартак" набрал 6 очков в первых 3-х турах РПЛ нового сезона. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России красно-белые разгромно победили "Динамо" (3:0). С таким же счетом закончился матч 3-го тура Премьер-лиги против "Крыльев Советов". Единственный раз "Спартак" потерял очки в матче 1-го тура РПЛ. Игра с "Оренбургом" завершилась поражением (0:2).
Главным тренером "Спартака" с сезона 2024/25 является сербский специалист Деян Станкович. Помимо голкипера Александра Довбни, который пришел на роль 3-го вратаря, состав "Спартака" летом пополнили 4 футболиста. Из "Бетиса" был куплен форвард Виллиан Жозе, из "Ференцвароша" перешел вингер Маркиньос. Экс-футболист "Урала" Игорь Дмитриев также присоединился к красно-белым. Атакующий полузащитник Эсекьель Барко перешел из "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Ромащенко: "Спартак" готов к борьбе с лидерами. Их трансферы говорят об этом
Российский тренер Мирослав Ромащенко поделился мнением о готовности "Спартака" навязать борьбу лидерам РПЛ в новом сезоне.
Фото: официальный сайт "Спартака"