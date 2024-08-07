"Нам нужен человек с классом, мастер, у которого наши молодые ребята будут учиться и прогрессировать. Тот, кто сможет толкнуть команду вперед и придаст нам большее качество. В остальном вы сами можете видеть, что "Локомотив" сегодня сбалансирован, бьемся единым коллективом, как один большой кулак", - сказал Галактионов.
Напомним, в это летнее трансферное окно из состава "железнодорожников" ушли Максим Глушенков, который в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом РПЛ, полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдионов. В клуб пришел нападающий Дмитрий Воробьев, который в трех матчах за красно-зеленых успел отличиться тремя голами и одной голевой передачей. После трех туров "Локомотив" набрал 6 очков и сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице. В 4-м туре подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле махачкалинское "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Локомотива" Галактионов: нам нужен тот, кто сможет толкнуть команду вперед и придаст нам большее качество
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов высказался, какого игрока не хватает команде, чтобы стать еще лучше.
Фото: ФК "Локомотив"