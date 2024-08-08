Ориньо заявил, что "Химки" способны оформить "золотой дубль"

Бразильский новобранец подмосковных "Химок" Ориньо высказался о возможной победе в чемпионате и Кубке России.

Фото: ФК "Химки"

"Могут ли "Химки" выиграть и РПЛ, и Кубок России? Возможно все. Мы уже доказали, что способны побеждать", сказал бразильский защитник.



Напомним, что стоимость бразильца по данным портала Transfermarkt составляет 600 тысяч евро, защитник перешел в подмосковный клуб из "Родины" этим летом за 100 тысяч евро. В данный момент футбольный клуб из Подмосковья расположился в турнирной таблице на шестой строчке, сумев одержать только одну победу над казанским "Рубином" со счетом 3:2. Голами в той встрече отметились Хосонов, Фаринья и Вера.