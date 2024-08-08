Матчи Скрыть

Ориньо заявил, что "Химки" способны оформить "золотой дубль"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразильский новобранец подмосковных "Химок" Ориньо высказался о возможной победе в чемпионате и Кубке России.
Фото: ФК "Химки"
"Могут ли "Химки" выиграть и РПЛ, и Кубок России? Возможно все. Мы уже доказали, что способны побеждать", сказал бразильский защитник.

Напомним, что стоимость бразильца по данным портала Transfermarkt составляет 600 тысяч евро, защитник перешел в подмосковный клуб из "Родины" этим летом за 100 тысяч евро. В данный момент футбольный клуб из Подмосковья расположился в турнирной таблице на шестой строчке, сумев одержать только одну победу над казанским "Рубином" со счетом 3:2. Голами в той встрече отметились Хосонов, Фаринья и Вера.

Химки Ориньо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится