"Как закончится ситуация с Соболевым? Думаю, что он останется в "Спартаке". Никто ни перед кем извиняться не будет. Скорее всего. Если Соболев захочет выйти из этого тупика, то он найдёт способы", - сказала Смородская.
Напомним, Александра Соболева по решению руководства московского клуба отстранили от тренировок с первой командой. По информации СМИ, это случилось после того, как футболист признался главному тренеру Деяну Станковичу в том, что его мысли заняты переходом в петербургский "Зенит". В прессе писали, что Соболев этим летом может перейти к сине-бело-голубым, клубы вели переговоры, но трансфер на данный момент не состоялся. По данным источников, стороны не сошлись в цене за 27-летнего форварда.
Действующее трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал девять ассистов в 34 играх за "Спартак".
Источник: "Чемпионат"
Смородская: думаю, Соболев останется в "Спартаке". Никто ни перед кем извиняться не будет
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с нападающим "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: РИА Новости