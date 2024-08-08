"Пепе - великий футболист. Он доказал, что не стоит обращать внимания на возраст футболиста, что и в 41 год можно играть на хорошем уровне. Каким запомнился? Умным и агрессивным. Таких футболистов, как Пепе, единицы", - сказал Глушаков.
В четверг, 8 августа, трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала", чемпион Евро-2016 португальский защитник Пепе объявил о завершении карьеры. За сборную центральный защитник сыграл 141 матч, на последнем чемпионате Европы в Германии португалец установил рекорд, став самым возрастным футболистов в истории европейских турниров. Пепе вышел в составе национальной команды в возрасте 41-го года.
На клубном уровне ветеран провел большее 600 матчей, наибольших успехов футболист добился в "Реал Мадриде", где играл вместе со своим звездным соотечественником Криштиану Роналду.
Напомним, Денису Глушакову сейчас 37 лет, полузащитник начал сезон-2024/25 в подмосковных "Химках" и принял участие в трех играх, выходя со скамейки запасных. В сезоне-2016/17 Глушаков стал чемпионом России в составе московского "Спартака".
Источник: "Матч ТВ"
Денис Глушаков: Пепе доказал, что не стоит обращать внимания на возраст, и в 41 год можно играть на уровне
Полузащитник Денис Глушаков высказался по поводу завершения карьеры португальского защитника Пепе.
Фото: ФК "Химки"