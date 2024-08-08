"РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга. Отмечу, что российская лига более физическая, тут нужна лучше подготовка. Поэтому нужно всегда готовиться, чтобы двигаться вперед", - цитирует Барко "РБ Спорт".
Напомним, Эсекьель Барко, играющий на позиции атакующего полузащитника, перебрался в московский "Спартак" из аргентинского клуба "Ривер Плейт". Ранее футболист играл в МЛС за нынешнюю команду хавбека сборной России Алексея Миранчука "Атланта Юнайтед".
За красно-белых Барко провел три матча, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
Барко: РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга. Но тут нужна лучше подготовка
Новичок московского "Спартака" Эсекьель Барко сравнил чемпионаты России и США.
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