"Правда ли, что Керем согласовал контракт со "Спартаком"? Нет, это чушь", - приводит "СЭ" слова агента.
Керем Актюркоглу, играющий на позиции крайнего нападающего, защищает цвета "Галатасарая" с сентября 2020 года. Его контракт с турецким клубом истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне вингер сыграл 54 матча за клуб из Стамбула, забил 15 мячей и добавил к ним 9 голевых передач. Transfermarkt оценивает 25-летнего турка в 15 миллионов евро.
Агент: Актюркоглу согласовал контракт со "Спартаком"? Это чушь
Агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы вингера "Галатасарая" Керема Актюркоглу, прокомментировал будущее своего клиента.
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