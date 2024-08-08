"Барко сыграл только две игры! О чем можно говорить? Только дилетанты за два матча оценивают футболиста. Надо посмотреть хотя бы игр десять", - сказал Юран.
Аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко присоединился к московскому "Спартаку" в конце июля, перейдя из "Ривер Плейта". В своем дебютном матче он помог красно-белым взять три очка во 2-м туре РПЛ против "Химок" (3:1), аргентинец в той встрече забил гол прямым ударом со штрафного. Также на счету Барко ещё две голевые передачи.
В 4-м туре "Спартак" примет на своем поле грозненский "Ахмат", игра пройдет 11 августа. После трех туров спартаковцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Источник: Legalbet
Юран: Барко сыграл только две игры! Только дилетанты за два матча оценивают футболиста
Российский тренер Сергей Юран не стал оценивать новичка "Спартака" Эсекьеля Барко, потому что он пока сыграл не так много матчей.
Фото: ФК "Спартак"