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Юран: Барко сыграл только две игры! Только дилетанты за два матча оценивают футболиста

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Российский тренер Сергей Юран не стал оценивать новичка "Спартака" Эсекьеля Барко, потому что он пока сыграл не так много матчей.
Фото: ФК "Спартак"
"Барко сыграл только две игры! О чем можно говорить? Только дилетанты за два матча оценивают футболиста. Надо посмотреть хотя бы игр десять", - сказал Юран.

Аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко присоединился к московскому "Спартаку" в конце июля, перейдя из "Ривер Плейта". В своем дебютном матче он помог красно-белым взять три очка во 2-м туре РПЛ против "Химок" (3:1), аргентинец в той встрече забил гол прямым ударом со штрафного. Также на счету Барко ещё две голевые передачи.

В 4-м туре "Спартак" примет на своем поле грозненский "Ахмат", игра пройдет 11 августа. После трех туров спартаковцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Источник: Legalbet

Сергей Юран Эсекьель Барко Спартак
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