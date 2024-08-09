"Если ты хочешь выигрывать и быть ближе к первой пятёрке, ты должен иметь позиционную атаку и играть с позиции силы. С позиции силы Рубин" играть не умеет, прессинговать не умеет, может быть, научится, потому что Рахимов - хороший тренер, но пока не получается", - сказал Попов.
В эту пятницу, 9 августа, на стадионе "Ростов Арена" состоится матч между "Ростовом" и казанским "Рубином". Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени, главным арбитром назначили Алексея Сухого. В турнирной таблице РПЛ "Ростов" занимает восьмое место с четырьмя набранными очками, "Рубин" находится на 11-й строчке с тремя очками в активе. Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата команды нанесли друг другу по одному поражению - ростовчане выиграли дома 3:1, "Рубин" отказался сильнее в Казани 3:0.
Источник: Metaratings
Попов: "Рубин" не умеет прессинговать и играть с позиции силы
Бывший игрок "Рубина" Алексей Попов оценил шансы казанского клуба на победу в матче с "Ростовом" в 4-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"