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Ларин: Глушенков не с нашей планеты и забьёт больше 15 голов в этом сезоне!

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Экс-директор "Чертаново" Николай Ларин дал прогноз, сколько раз сможет отличиться новый хавбек "Зенита" Максим Глушенков.
Фото: ФК "Зенит"
"Он - инопланетянин! Сколько там до другой планеты - столько может и забьет. Однозначно больше 15. Инопланетянин, потому что схож с Месси? Нет, потому что он особенный и его футбол с другой планеты", - заявил Ларин в интервью "СЭ".

Напомним, что перешедший этим летом из "Локомотива" в "Зенит" атакующий полузащитник Максим Глушенков ярко стартовал в новой команде, и имеет в своём активе уже 9 баллов по системе гол+пас (8+1) в 5 играх во всех турнирах.

Николай Ларин Зенит Максим Глушенков
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