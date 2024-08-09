"Он - инопланетянин! Сколько там до другой планеты - столько может и забьет. Однозначно больше 15. Инопланетянин, потому что схож с Месси? Нет, потому что он особенный и его футбол с другой планеты", - заявил Ларин в интервью "СЭ".
Напомним, что перешедший этим летом из "Локомотива" в "Зенит" атакующий полузащитник Максим Глушенков ярко стартовал в новой команде, и имеет в своём активе уже 9 баллов по системе гол+пас (8+1) в 5 играх во всех турнирах.
Ларин: Глушенков не с нашей планеты и забьёт больше 15 голов в этом сезоне!
Экс-директор "Чертаново" Николай Ларин дал прогноз, сколько раз сможет отличиться новый хавбек "Зенита" Максим Глушенков.
Фото: ФК "Зенит"