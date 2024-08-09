"Сейчас у Максима очень хороший отрезок, как и у "Зенита". Против него нужно действовать с помощью партнеров и давать ему меньше пространства на поле", - цитирует Деограсию "Матч ТВ".
Напомним, что нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом за 6,5 миллионов евро. В 5-ти матчах за петербуржцев во всех турнирах форвард отметился 8-ю забитыми мячами и 1-й голевой передачей. После 3-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 9 очков.
Завтра, 10-го августа, сине-бело-голубые примут на своем поле московское "Динамо" в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
Главный тренер "Оренбурга" Деограсия рассказал, как играть против нападающего "Зенита" Глушенкова
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"