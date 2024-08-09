"Сделки по Керему не будет", - цитирует агента "СЭ".
В прошлом сезоне Керем Актюркоглу провел за турецкий "Галатасарай" во всех турнирах 54 матча и отметился 15-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.
После 3-х сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Агент полузащитника "Галатасарая" Актюркоглу сообщил, что игрок не перейдет в "Спартак"
Футбольный агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы полузащитника "Галатасарая" Керема Актюркоглу, сообщил, что игрок не перейдет в "Спартак".
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