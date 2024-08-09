По информации источника, подмосковные "Химки" ведут переговоры с петербургским "Зенитом" по аренде полузащитника Алексея Сутормина. Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Ростов".
В прошлом сезоне полузащитник Алексей Сутормин перешел в "Сочи" в зимнее трансферное окно на правах аренды. Сутормин провел за южан во всех турнирах 10 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Ранее полузащитник выступал за "Волгарь", "Строгино" и "Оренбург". Всего на счету игрока 135 матчей в РПЛ, 20 забитых голов и 13 голевых передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Химки" ведут переговоры с "Зенитом" по аренде Сутормина
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин может перейти в подмосковные "Химки".
Фото: ФК "Зенит"