"Если брать первый тайм, то полностью оправдались (ожидания от команды). Что потом произошло? У футболистов спросите. После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется. Второй тайм разозлил? Да", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
9 августа "Ростов" на своём поле в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги принимал казанский "Рубин". Матч завершился ничьей 1:1. Счёт открыли хозяева: на 14-й минуте ворота поразил Данил Глебов. Гостям удалось отыграться во втором тайме: на 62-й минуте пенальти реализовал Мирлинд Даку. Таким образом, за четыре матча "Ростов" набрал 5 очков, а "Рубин" - 4 очка.
Карпин - о ничьей с "Рубином": второй тайм разозлил, начали заниматься хренью, катать яйца
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ничью своей команды с казанским "Рубином" в матче 4-го тура РПЛ (1:1).
Фото: "РИА Новости"