Тороп назвал тяжелыми сборы ЦСКА с Челестини

"Сборы с Челестини тяжёлые — ребята много бегают, много тактики.Но это обычная ситуация, поэтому всё как всегда. С другими тренерами тяжело сравнивать, сборы всегда сложные. Здесь самое главное — стабильность и отсутствие травм, не пропускать ни одной тренировки и стараться впитывать всё, что даёт тренерский штаб", — приводит слова Торопа "Чемпионат".
22-летний Тороп в нынешнем сезоне принял участие в 12-ти матчах во всех турнирах, из которых провел 6 "сухих" встреч. Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года.
В турнирной таблице РПЛ армейцы занимают четвертое место после 18-ти туров с 36 очками. Отставание от лидируещего "Краснодара" составляет 4 очка. Первый встреча команды Челестини после зимней паузы состоится 1 марта с "Ахматом".