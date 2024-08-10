"У "Зенита" сбалансированный состав плюс они берут лучших в России. Хотя в прошлом сезоне "Динамо" чуть не хватило, чтобы забрать чемпионство. Не удивлен, потому что как раз знаю, как работает Личка. Уровень нагрузок, тренировок... По этим моментам можно понять, что человек строит европейскую команду", приводит слова Евсикова "РБ Спорт".
"Зенит" и "Динамо" встретятся 10 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Игра стартует в 17:30 пл московскому времени. Команды одержали три победы из трёх и вместе возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.
В прошлом сезоне "Динамо" упустило чемпионство "Зениту" из-за проигрыша в последнем туре "Краснодару" (0:1), в то время как петербуржцы одержали победу над "Ростовом". В результате команды разделило всего одно очко.
Денис Евсиков: "Зенит" берёт лучших в России. Хотя Личка строит из "Динамо" европейскую команду
Главный тренер "Торпедо" из Владимира Денис Евсиков сравнил петербургский "Зенит" и московское "Динамо" перед их очной встречей в 4-м туре РПЛ.
Фото: Bobsoccer