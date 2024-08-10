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Кечинов: Соболев не нужен "Зениту" и стал не нужен "Спартаку" после всех своих заявлений

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Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал ситуацию с нападающим красно-белых Александром Соболевым.
Фото: РИА Новости
- Соболев не нужен "Зениту" и стал не нужен "Спартаку" после всех своих заявлений и мыслей. Ему остаётся только ждать, когда клуб найдёт на него покупателя, который решил заплатить определённую сумму. Другого варианта здесь уже нет. Получилось так, что он и не в "Зените", и не в "Спартаке". После истории с "Зенитом" не думаю, что "Спартак" будет на него рассчитывать, - передаёт слова Кечинова "Чемпионат".

Ранее стало официально известно, что 27-летний нападающий московского "Спартака" Александр Соболев отстранён от совместного тренировочного процесса с командой. По информации СМИ, форвард объявил новому главному тренеру красно-белых сербу Деяну Станковичу о желании перейти в петербургский "Зенит" и снижении мотивации в составе московского клуба.

Также сообщалось, что футболист действительно был объектом трансферных переговоров между "Спартаком" и "Зенитом", но в настоящий момент они свёрнуты, поскольку стороны не смогли прийти к компромиссу по поводу размера трансферной компенсации.

Спартак Зенит Александр Соболев Валерий Кечинов Российские трансферы
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