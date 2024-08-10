- Считаю, что нет. Как можно это делать после трёх туров? Если брать то поколение "Зенита", там вряд ли кто-то чего-то боялся на поле, в том числе ошибиться. У Макса это тоже есть - он художник и сейчас творит на поле. Но скажу ещё раз - с тем же Аршавиным сравнивать пока рано. Играли бы сейчас в еврокубках и Макс продолжал бы феерить и там, а потом, например, уехал бы в топовый европейский клуб - через какое-то время параллели можно было бы проводить. А сейчас, при безусловном таланте Максима, пока неуместно. Но ключевое слово тут "пока", - передаёт слова Кержакова Matchtv.ru.
25-летний атакующий полузащитник Максим Глушенков перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 6,3 миллиона евро. За сине-бело-голубых футболист провёл 5 матчей во всех турнирах и записал в них на свой счёт 8 забитых мячей и 1 результативный пас.
43-летний экс-нападающий Андрей Аршавин провёл в составе петербургского "Зенита" 376 матчей, в которых забил 80 голов и выполнил 108 результативных передач. В 2008 году футболист занял шестое место в голосовании на приз лучшему игроку мира "Золотой мяч". В январе 209 года после успешной игры за "Зенит" и сборную России Аршавин перешёл в лондонский "Арсенал", в котором провёл 144 матча, забил 31 гол и отдал 45 результативных передач.
Михаил Кержаков: сравнение Глушенкова в "Зените" с Аршавиным пока неуместно. При безусловном таланте Максима
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, считает ли уместным сравнение атакующего полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова с экс-нападающим Андреем Аршавиным.
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