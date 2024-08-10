"К сожалению, когда ты не реализуешь моменты, в таких играх невозможно победить. Мы провели хороший матч. Осложнили жизнь сопернику. У них были моменты, у нас тоже. Мы должны были их реализовывать. Сначала Нгамалё мог забивать с игры, потом с пенальти. Мы хотели быть активными, усложнять игру для соперника. Думаю, мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо", - цитирует Личку "Чемпионат".
Сегодня, 10-го августа, московское "Динамо" на выезде уступило петербургскому "Зениту" в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственным забитым мячом отличился нападающий Максим Глушенков - этот гол стал седьмым для новичка петербуржцев в текущем сезоне РПЛ. На 86-й минуте нападающий бело-голубых Муми Нгамалё не реализовал одиннадцатиметровый удар и команда Сергея Семака сохранила победный счет.
После 4-х сыгранных туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю очками, команда Марцела Лички располагается на 2-й строчке с 9-ю очками.
Личка - о матче с "Зенитом": мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо
Фото: ФК "Динамо"