"Сложный матч получился у нас. Не хватало движения, не хватало последних передач. Были неплохие подходы и комбинации. Но забитого мяча в первом тайме нам не хватило. В обороне сыграли достаточно надёжно за исключением одного момента. В остальном оборонялись хорошо. А вот в атаке не хватало свежести", - цитирует Семака "Чемпионат".
Сегодня, 10-го августа, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0 в 4-м туре РПЛ. Единственным забитым мячом отличился новичок петербуржцев Максим Глушенков, в концовке встречи нападающий бело-голубых Муми Нгамалё не смог реализовать одиннадцатиметровый удар - Евгений Латышонок отбил удар игрока "Динамо".
Напомним, что команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ после 4-х сыгранных туров и имеет в своем активе 12 очков. Ранее сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, одержав победу над "Краснодаром" со счетом 4:2.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о победе над "Динамо"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о победе над московским "Динамо" в матче 4-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"