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Погребняк положительно оценил трансферную кампанию "Зенита"

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Экс-игрок "Зенита" Павел Погребняк высказался по поводу трансферной кампании петербургского клуба.
Фото: GettyImages
"У Глушенкова удивительная статистика. Но я бы отметил еще и Латышонка. Вот вам трансферная политика "Зенита". Один забил, другой отбил", - цитирует слова Погребняка "СЭ".

Максим Глушенков провел в составе "Зенита" 6 матчей, в которых отметился 9 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Евгений Латышонок, в свою очередь, провел 4 матча за сине-бело-голубых, в 3-х из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

На данный момент "Зенит" занимает 1 строчку в турнирной таблице чемпионата России-24/25, набрав 12 очков в 4 матчах.

Павел Погребняк Зенит Российские трансферы
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