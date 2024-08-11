"Идеальный ли тренер Николич для Игоря? Трудно сказать, пока что получается так, что Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал, использует его в атаках", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Игорь Дивеев отметился 4 забитыми мячами в 4 встречах, тем самым повторив рекорд Сергея Игнашевича по голам среди центральных защитников за сезон.
ЦСКА занимает 4 строчку в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками.
Агент Дивеева: Николич раскрыл у Дивеева бомбардирский потенциал
Олег Еремин, футбольный агент Игоря Дивеева, поделился своим мнением о результативности своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА