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Агент Дивеева: Николич раскрыл у Дивеева бомбардирский потенциал

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Олег Еремин, футбольный агент Игоря Дивеева, поделился своим мнением о результативности своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"Идеальный ли тренер Николич для Игоря? Трудно сказать, пока что получается так, что Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал, использует его в атаках", - цитирует слова агента "РБ Спорт".

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Игорь Дивеев отметился 4 забитыми мячами в 4 встречах, тем самым повторив рекорд Сергея Игнашевича по голам среди центральных защитников за сезон.

ЦСКА занимает 4 строчку в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками.

Игорь Дивеев Марко Николич ЦСКА
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