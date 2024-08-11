По данным Opta Sports, "Зенит" стал третьей командой в истории Российской Премьер-Лиги, который не пропустил ни одного мяча за первые 4 матча. Ранее такого результата смогли добиться только "Крылья Советов" в 2001 году и ЦСКА в 2016 году.
Напомним, что "Зенит" после 4-х туров располагается на 1 строчке турнирной таблицы в Российской Премьер-Лиге с 12 набранными очками в 4 встречах.
"Зенит" - третий клуб в истории РПЛ, начавший сезон с 4 сухих побед подряд
"Зенит" в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги одержал 4 сухую победу подряд, обыграв московское "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"