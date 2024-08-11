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Сулейманов - об Антоне Миранчуке: не знаю, почему он до сих пор без команды

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Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов высказался по поводу того, что Антон Миранчук до сих пор находится в статусе свободного агента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Не знаю, почему Антон Миранчук до сих пор без команды. Честно говоря, удивляет, почему так происходит. Такой игрок должен быть нарасхват, а он пока сидит дома и тренируется", - цитирует слова Сулейманова "Чемпионат".

Напомним, что Антон Миранчук находится в статусе свободного агента с 1 июля 2024 года. В составе "Локомотива" он провел 217 матчей в официальных турнирах, забил 51 мяч и отдал 34 голевые передачи. В составе "железнодорожников" является чемпионом России, обладателем Кубка (4 раза) и Суперкубка России.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 6 млн евро.

Тимур Сулейманов Антон Миранчук Локомотив
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