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Мостовой: я давно говорил, что Глушенков это сильный футболист. Для меня нормально, что он забивает

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: "Матч ТВ"
"Объяснение яркой игры Глушенкова - это качество футболиста. Я давно говорил про Глушенкова, что это сильный футболист. Для меня нормально, что он забивает. Он играет на хорошей позиции с хорошими игроками, которые ему во многом помогают. На данном этапе Глушенков лучший футболист в РПЛ, у него шикарная статистика", - сказал Мостовой.

Максим Глушенков присоединился к "Зениту" этим летом, в шести играх за сине-бело-голубых 25-летний россиянин забил девять голов, последний - в матче 4-го тура против "Динамо". Также на счету новобранца "Зенита" два дубля против "Краснодара в Суперкубке и самарских "Крыльев Советов" в 1-м туре, хет-трик в 3-м туре против "Ростова" и один забитый мяч в матче 2-го тура с казанским "Рубином". Девять голов Глушенков дополнил одним ассистом.

Источник: "Чемпионат"

Максим Глушенков Александр Мостовой
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