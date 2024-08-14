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Спортдир "Ростова" Рыскин заявил, что защитная линия команды укомплектована

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Ростов"
— У "Ростова" есть проблемы с центральным защитником?

— У нас вся линия нормально укомплектована, нет проблем

Напомним, что после 4-х сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5-ю набранными очками. Южане пропустили семь мячей в 4-х матчах Российской Премьер-Лиги.

Вчера, 13-го августа, "Ростов" на своем поле одержал победу над подмосковными "Химками" в матче 2-го тура группового этапа Кубка России со счетом 3:1.

Источник: "РБ Спорт".

Ростов Алексей Рыскин Российские трансферы
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