— У "Ростова" есть проблемы с центральным защитником?
— У нас вся линия нормально укомплектована, нет проблем
Напомним, что после 4-х сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5-ю набранными очками. Южане пропустили семь мячей в 4-х матчах Российской Премьер-Лиги.
Вчера, 13-го августа, "Ростов" на своем поле одержал победу над подмосковными "Химками" в матче 2-го тура группового этапа Кубка России со счетом 3:1.
Источник: "РБ Спорт".
Спортдир "Ростова" Рыскин заявил, что защитная линия команды укомплектована
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Ростов"