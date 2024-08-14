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Матвей Лукин: нет мысли об аренде в другой клуб

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Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался по поводу своего будущего в карьере.
Фото: ПФК ЦСКА
"Нет мыслей об аренде в другой клуб. Я здесь с пяти лет и в каждом матче получаю все больше игрового времени", - цитирует слова Лукина "РБ Спорт".

Матвей Лукин является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За основную команду футболист провел 18 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. Контракт с клубом у игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

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