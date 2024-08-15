"По результатам МРТ все оказалось не так серьезно, повредил связки голеностопа. Ничего серьезного. На сколько выбыл? Не знаю даже. Скорее всего, на пару?тройку недель", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
Напомним, что полузащитник "Оренбурга" Томас Муро повредил голеностоп в 1-м тайме матча Кубка России с "Локомотивом" (2:3). В перерыве полузащитник был доставлен в городскую больницу.
Всего Томас Муро провел за оренбуржцев во всех турнирах шесть матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего аргентинца в 750 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Спортдир "Оренбурга": Муро повредил связки голеностопа, он выбыл на пару недель
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о состоянии здоровья Томаса Муро.
Фото: ФК "Оренбург"