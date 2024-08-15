"Была тяжелая игра, счет ничейный был бы более закономерным. Считаю, что неплохой матч, я это и ребятам сказал в раздевалке. Всё в наших руках, нормальный матч, имели неплохие выпады, могли играть и забивать", - цитирует Адиева "Матч ТВ".
"Ахмат" 15 августа потерпел выездное поражение в матче 2-го тура группы С Пути РПЛ Кубка России от "Краснодара" со счётом 0:1. После двух туров чеченский клуб набрал три очка и занял второе место в квартете. В следующем туре, который состоится 27 августа, "Ахмат" у себя дома встретится с московским ЦСКА.
Адиев - о поражении от "Краснодара": считаю, что неплохой, нормальный матч
Главный тренер грозненского "Ахмата" Магомед Адиев прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: Федерация футбола Казахстана