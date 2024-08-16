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Губерниев: "Динамо" может бороться с "Зенитом"

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "РИА Новости"
"Динамо" может бороться с петербургской командой, но определяющими станут ближайшие два–три матча. Москвичи обязаны брать очки у команд, которые ниже классом", - цитирует слова Губерниева "РБ Спорт".

Напомним, что на данный момент московское "Динамо" занимает 2 строчку в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками в 4 матчах, уступая лишь "Зениту" на 3 очка. Бело-голубые обыграли на старте турнира такие команды как "Факел" (3:1), "Локомотив" (3:1) и "Акрон" (2:0), уступив при этом лишь петербургскому клубу со счетом 0:1.

Матч следующего тура московское "Динамо" проведет уже завтра на домашней арене против "Крыльев Советов". Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.

Дмитрий Губерниев Динамо Зенит
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