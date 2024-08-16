"Динамо" может бороться с петербургской командой, но определяющими станут ближайшие два–три матча. Москвичи обязаны брать очки у команд, которые ниже классом", - цитирует слова Губерниева "РБ Спорт".
Напомним, что на данный момент московское "Динамо" занимает 2 строчку в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками в 4 матчах, уступая лишь "Зениту" на 3 очка. Бело-голубые обыграли на старте турнира такие команды как "Факел" (3:1), "Локомотив" (3:1) и "Акрон" (2:0), уступив при этом лишь петербургскому клубу со счетом 0:1.
Матч следующего тура московское "Динамо" проведет уже завтра на домашней арене против "Крыльев Советов". Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.
Губерниев: "Динамо" может бороться с "Зенитом"
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "РИА Новости"