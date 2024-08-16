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Спортдир "Крыльев Советов" высказался по поводу игры Писарского

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал игру Владимира Писарского.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"С Писарским получилась такая история, которая бывает в профессиональном спорте: были ненужные травмы, которые помешали адаптироваться", - цитирует слова Корниленко "Чемпионат".

Напомним, что ранее стало известно, что следующий сезон Владимир Писарский на правах аренды проведет в "Сочи", который сейчас выступает в Первой Лиге.

В составе самарской команды российский форвард провел 40 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Ранее игрок выступал за такие клубы как "Оренбург" и "Иртыш".

Сергей Корниленко Крылья Советов Владимир Писарский Российские трансферы
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