"С Писарским получилась такая история, которая бывает в профессиональном спорте: были ненужные травмы, которые помешали адаптироваться", - цитирует слова Корниленко "Чемпионат".
Напомним, что ранее стало известно, что следующий сезон Владимир Писарский на правах аренды проведет в "Сочи", который сейчас выступает в Первой Лиге.
В составе самарской команды российский форвард провел 40 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Ранее игрок выступал за такие клубы как "Оренбург" и "Иртыш".
Спортдир "Крыльев Советов" высказался по поводу игры Писарского
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал игру Владимира Писарского.
Фото: ФК "Крылья Советов"