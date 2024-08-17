"Победил не "Ростов". Безбородов и его компания хотели победы "Ростова" больше, чем сам "Ростов", - приводит "Матч ТВ" слова Андреева.
Матч 5-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Оренбургом", который обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, завершился со счетом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина. Оренбуржцы вели с преимуществом в два мяча до 51-й минуты, но по итогу не сумели набрать очки. В концовке игры нападающий ростовчан Роналдо вырвал победу для своей команды, забив на 94-й минуте.
Спортивный директор "Оренбурга": Безбородов и его компания хотели победы "Ростова" больше, чем сам "Ростов"
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев раскритиковал работу арбитров в матче 5-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"