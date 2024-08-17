Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
3 - 2 3 2
ОренбургЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
КАМАЗ
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
АланияЗавершен
Торпедо
2 - 1 2 1
НефтехимикЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
ВулверхэмптонЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
СаутгемптонЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
БрайтонЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
БорнмутЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 1 1 1
ЛеганесЗавершен
Валенсия
1 - 2 1 2
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
2 - 2 2 2
ИнтерЗавершен
Парма
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен
Милан
2 - 2 2 2
ТориноЗавершен
Эмполи
0 - 0 0 0
МонцаЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
1 - 5 1 5
МарсельЗавершен
Реймс
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
Сент-ЭтьенЗавершен

Суперкубок Германии

Байер
2 - 2 (П 4 - 3) 2 243
ШтутгартЗавершен

Спортивный директор "Оренбурга": Безбородов и его компания хотели победы "Ростова" больше, чем сам "Ростов"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев раскритиковал работу арбитров в матче 5-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"
"Победил не "Ростов". Безбородов и его компания хотели победы "Ростова" больше, чем сам "Ростов", - приводит "Матч ТВ" слова Андреева.

Матч 5-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Оренбургом", который обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, завершился со счетом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина. Оренбуржцы вели с преимуществом в два мяча до 51-й минуты, но по итогу не сумели набрать очки. В концовке игры нападающий ростовчан Роналдо вырвал победу для своей команды, забив на 94-й минуте.

Дмитрий Андреев Оренбург Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится