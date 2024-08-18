По информации источника, знакомого с ситуацией, турецкий агент футболиста Языджи ведет переговоры с красно-белыми, это он выстави условия по зарплате в 4 миллиона евро. Второй агент турка против переезда своего клиента в Россию.
"Европейский представитель Керема Д’Авила - против перехода футболиста в Россию из-за политической ситуации. Сам игрок, скорее, желает остаться в Турции", - сказал анонимный источник.
Ранее в СМИ сообщали, что "Спартак" готов заплатить за игрока сборной Турции 12 миллионов евро. Как пишет пресса, сторона футболиста намерено тормозит трансфер, чтобы получить предложения от европейских клубов. Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук заявил, что не намерен отпускать своего игрока из команды.
Источник: Sport24
Источник: "Спартак" продолжает работу над трансфером Актюркоглу, один из агентов против перехода
Один из агентов вингера "Галатасарая" Керема Актюркоглу против перехода игрока в московский "Спартак", работа над трансфером продолжается.
Фото: ФК "Спартак"