Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Спартак
2 - 0 2 0
Факел1 тайм
Краснодар
20:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
ЧайкаЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Черноморец
19:30
ТюменьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
1 - 0 1 0
Кристал ПэласПерерыв
Челси
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Мальорка
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
19:30
НаполиНе начат
Болонья
19:30
УдинезеНе начат
Лацио
21:45
ВенецияНе начат
Кальяри
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осер
1 - 1 1 1
НиццаПерерыв
Анже
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Монпелье
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Источник: "Спартак" продолжает работу над трансфером Актюркоглу, один из агентов против перехода

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Один из агентов вингера "Галатасарая" Керема Актюркоглу против перехода игрока в московский "Спартак", работа над трансфером продолжается.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, знакомого с ситуацией, турецкий агент футболиста Языджи ведет переговоры с красно-белыми, это он выстави условия по зарплате в 4 миллиона евро. Второй агент турка против переезда своего клиента в Россию.

"Европейский представитель Керема Д’Авила - против перехода футболиста в Россию из-за политической ситуации. Сам игрок, скорее, желает остаться в Турции", - сказал анонимный источник.

Ранее в СМИ сообщали, что "Спартак" готов заплатить за игрока сборной Турции 12 миллионов евро. Как пишет пресса, сторона футболиста намерено тормозит трансфер, чтобы получить предложения от европейских клубов. Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук заявил, что не намерен отпускать своего игрока из команды.

Источник: Sport24

Керем Актюркоглу Российские трансферы Спартак Галатасарай
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится