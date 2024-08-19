"Всё, что произошло, осталось в прошлом. Это было для меня опытом. Я молод. Эксперименты на поле и за его пределами - это всё уроки. Я наслаждаюсь тем, что происходит со мной в настоящем, но этого недостаточно, нужно прикладывать ещё больше усилий. Я хочу играть и приносить пользу "Спартаку", - заявил Угальде.
Манфред Угальде перебрался в "Спартак" из нидерландского "Твенте" в январе 2024-го года, когда главным тренером красно-белых был испанец Гильермо Абаскаль. В апреле специалист был уволен со своего поста и уступил место боснийцу Владимиру Слишковичу, который возглавил команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
С нового сезона наставником "Спартака" является экс-полузащитник "Интера" Деян Станкович. В первых 5-ти турах РПЛ красно-белые набрали 10 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. На счету Манфреда Угальде 5+1 по системе гол+пас в 6-ти матчах нового сезона. Во второй части прошлого сезона коста-риканец отметился лишь 1-м голом в 16-ти играх.
Источник: Metaratings
Угальде - об Абаскале: всё, что произошло, осталось в прошлом. Я хочу играть и приносить пользу "Спартаку"
Форвард "Спартака" Манфред Угальде поделился воспоминаниями о работе под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости