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Камоцци: Соболев должен играть, а не сидеть без команды. Это очень печально и вредно для российского футбола

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Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об отстранении форварда Александра Соболева от тренировок с основой красно-белых.
Фото: РИА Новости
"Конечно, такой нападающий, как Соболев, должен играть, а не сидеть без команды. Это очень печально и вредно не только для игрока, но и для российского футбола. Надеюсь, скоро все разрешится и Соболев окажется там, где его будут ценить, будет снова играть. Думаю, ему еще есть, что показать", - заявил Камоцци.

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой. В летнее трансферное окно Соболев был близок к переходу в санкт-петербургский "Зенит". Как сообщается, игрок настаивал на переходе, но клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

Уже после отстранения нападающего появлялась информация, что в аренде Соболева заинтересованы подмосковные "Химки". По данным СМИ, этот вариант не устроил ни "Спартак", ни самого игрока.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Соболев Спартак Франко Камоцци
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