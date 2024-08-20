"Да, общаемся с Квинси. Он потихоньку делает все для того, чтобы вернуться в Россию. Говорит: "Брат, скоро буду!" Сильно хочет вернуться в "Спартак", но у него закончился контракт — в этом проблема. Думаю, они что-то придумают. Квинси шарит за футбол, он шустрый парень!", - цитирует Джураева Sport24.
Напомним, что Квинси Промес не вернулся с московским "Спартаком" после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил нападающего к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов требовала экстрадиции Квинси, однако на данный момент он все еще находится в ОАЭ.
Контракт Промеса со "Спартаком" истек по окончании сезона-2023/2024 и на данный момент голландец является свободным агентом, однако он все еще не может покинуть ОАЭ.
Барбер Промеса: он потихоньку делает все для того, чтобы вернуться в Россию
Известный барбер Москвы Алишер Джураев высказался о нападающем Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"