"По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста "Зенита" Клаудиньо. Также он приглашен на заседание КДК", - сказал глава комитета Артур Григорьянц.
В СМИ ранее писали, что бразилец после игры с "Химками" нецензурно выразился, проходя мимо резервного арбитра. Встреча состоялась 18 августа, сине-бело-голубые пропустили первыми во втором тайме. За две минуты до конца основного времени полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой, вышедший на замену, забил гол, который принес петербуржцам ничью.
После пяти сыгранных туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 13-ю очками, "Динамо" и "Локомотив" располагаются на втором и третьем месте с 12-ю набранными баллами.
Источник: Sport24
Оскорбительное поведение Клаудиньо после матча "Химки" - "Зенит" оценят в КДК РФС
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оценит оскорбительное поведение полузащитника "Зенита" Клаудиньо после матча 5-го тура с "Химками" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"