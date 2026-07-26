"РПЛ меня довольно удивила". Новичок "Спартака" поделился эмоциями от дебюта

"РПЛ меня довольно удивила. Очень жесткая лига, в единоборствах все идут ва-банк.
Это другой футбол, не тот, что у нас в Испании. Я провел только первый матч, и мне нужно еще адаптироваться к этому футболу", - сказал Парада.
Вчера, 25 июля, в Москве состоялся матч между "Спартаком" и "Родиной" в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 3:0. Новичок красно-белых защитник Виктор Парада вышел в стартовом составе команды и провел на поле 63 минуты.
Напомним, Парада присоединился к московскому клубу этим летом, перейдя из испанского "Алавеса".
Источник: Sport24