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"РПЛ меня довольно удивила". Новичок "Спартака" поделился эмоциями от дебюта

Защитник "Спартака" Виктор Парада высказался после дебюта в составе московской команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
"РПЛ меня довольно удивила. Очень жесткая лига, в единоборствах все идут ва-банк.

Это другой футбол, не тот, что у нас в Испании. Я провел только первый матч, и мне нужно еще адаптироваться к этому футболу", - сказал Парада.

Вчера, 25 июля, в Москве состоялся матч между "Спартаком" и "Родиной" в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 3:0. Новичок красно-белых защитник Виктор Парада вышел в стартовом составе команды и провел на поле 63 минуты.

Напомним, Парада присоединился к московскому клубу этим летом, перейдя из испанского "Алавеса".

Источник: Sport24

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