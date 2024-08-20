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В "Локомотиве" назвали отступные за Батракова

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о сумме отступных за Алексея Батракова для клубов из России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Предусмотрен более серьезный выкупной контракт с Алексеем. 640 миллионов рублей, наверное, не три копейки", - цитирует слова Нагорных "СЭ".

Напомним, что Алексей Батраков является воспитанником футбольной академии "Локомотива". За основную команду футболист провел 13 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 700 тысяч евро.

Локомотив Алексей Батраков Чемпионат России ПЛ
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