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Защитник "Динамо" Иван Лепский - лидер в РПЛ по количеству выигранных единоборств

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Защитник московского "Динамо" Иван Лепский после 5 туров Российской Премьер-лиги является лидером турнира по количеству выигранных единоборств.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает OptaSports, Иван Лепский выиграл 83% единоборств, опередив по этому показателю двух игроков ЦСКА - Виллиана Рошу (79%) и Игоря Дивеева (76%).

Российский защитник является воспитанником футбольной академии "Динамо". За основную команду бело-голубых футболист провел 7 матчей и отметился 1 забитым голом.

Динамо Чемпионат России ПЛ Иван Лепский
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