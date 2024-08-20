Как сообщает OptaSports, Иван Лепский выиграл 83% единоборств, опередив по этому показателю двух игроков ЦСКА - Виллиана Рошу (79%) и Игоря Дивеева (76%).
Российский защитник является воспитанником футбольной академии "Динамо". За основную команду бело-голубых футболист провел 7 матчей и отметился 1 забитым голом.
Защитник "Динамо" Иван Лепский - лидер в РПЛ по количеству выигранных единоборств
Защитник московского "Динамо" Иван Лепский после 5 туров Российской Премьер-лиги является лидером турнира по количеству выигранных единоборств.
Фото: ФК "Динамо"