"Думаю, что если бы "Зенит" играл в чемпионате Испании, то они входили бы в топ-8. Какое место? Примерно с 3 по 8", - приводит слова Гонсалеса "РБ Спорт".
Правый защитник Джованни Гонсалес перебрался в "Краснодар" из испанской "Мальорки" в августе 2024-го года. Сумма трансфера уругвайского латераля составила 4 миллиона евро.
В минувшем сезоне "Мальорка" финишировала на 15-м месте в Ла Лиге. Места с 3-го по 8-е в турнире заняли: "Жирона", "Атлетико" Мадрид, "Атлетик" Бильбао", "Реал Сосьедад", "Бетис" и "Вильярреал".
Новичок "Краснодара" Гонсалес: в Испании "Зенит" входил бы в топ-8 чемпионата
Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес предположил, как бы выступал "Зенит" в испанской Ла Лиге.
Фото: официальный сайт "Краснодара"