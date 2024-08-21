"Хорошо сезон начал "Спартак", после поражения от "Оренбурга" они собрались. Приход Барко добавил команде уверенности, сразу стали серьёзнее играть. Но сейчас судить не стоит, чемпионат только начался. Станкович отреагировал на поражение в первом туре и виден результат. Я болельщик ЦСКА, не могу радоваться успехам "Спартака", но я рад за Станковича. Сейчас они находятся в хорошей форме, и результат тоже есть", - заявил Тошич.
Московский "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России после 5-ти стартовых туров. Отставание подопечных Деяна Станковича от лидирующего "Зенита" составляет 3 очка. В 1-м туре РПЛ, в дебютном матче Станковича на посту главного тренера красно-белых, "Спартак" уступил "Оренбургу" (0:2).
В 6-ти последующих матчах во всех турнирах "Спартак" 1 раз сыграл вничью и одержал 5 побед, 4 из которых - крупные. В рамках 6-го тура Премьер-лиги красно-белые встретятся с "Зенитом". Игра пройдет в субботу, 24-го августа в Санкт-Петербурге.
Источник: Metaratings
Тошич: я болельщик ЦСКА, не могу радоваться успехам "Спартака". Но я рад за Станковича
Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич высказался о дебюте своего соотечественника Деяна Станковича в РПЛ в роли главного тренера московского "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"