"Мы видели, как "Зенит" мучился с "Химками". Отсутствуют два лидера, и "Зенит" уже не показывает яркой игры. В связи с потерей "Зенитом" двух ключевых игроков у "Спартака" появляются очень большие шансы на успех. Тем более, красно-белые на подъеме, игроки почувствовали вкус победы", - цитирует Масалитина "Газета.Ru".
Матч 6-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в ближайшую субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге. У сине-бело-голубых не смогут принять участие в этой встречи Вендел, который получил травму в матче 4-го тура РПЛ с московским "Динамо", и лучший бомбардир чемпионата Максим Глушенков, который травмировался в матче 5-го тура РПЛ с подмосковными "Химками".
Масалитин: в связи с потерей "Зенитом" Глушенкова и Вендела у "Спартака" большие шансы на успех
Бывший футболист и функционер Валерий Масалитин поделился ожиданиями о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".
Фото: Елена Разина / "Чемпионат"