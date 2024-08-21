Сообщается, что перед официальным объявлением об аренде игрока в английскую команду клубам осталось уладить некоторые детали. Ранее о переходе француза в "Сандерленд" сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.
"Зенит" приобрёл Изидора этим летом у московского "Локомотива" за 4 млн евро, потому что годом ранее петербургский клуб арендовал центрального нападающего с опцией обязательного выкупа. В составе сине-бело-голубых форвард принял участие в 26 матчах (в среднем, 30,2 мин. за игру), в которых забил 4 гола.
По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро. Его действующее соглашение с "Зенитом" рассчитано до 30 июня 2026 года.
"СЭ": Изидор успешно прошел медосмотр перед переходом в "Сандерленд"
По информации СМИ, нападающий петербургского "Зенита" Вильсон Изидор успешно прошел медосмотр перед переходом в английский "Сандерленд".
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"