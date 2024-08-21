Источник: "Пари НН" рассматривает вариант трансфера защитника болгарского "Ботева" Это’о

По информации СМИ, нижегородский "Пари НН" рассматривает вариант трансфера камерунского защитника болгарского "Ботева" Джеймса Это’о.

Фото: ФК "Пари НН"

Сообщается, что игроком интересуется французский "Сент-Этьен", который предложил болгарскому клубу за него 2 млн евро. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 800 тыс. евро. Его действующий контракт с "Ботевым" рассчитан до 30 июня 2025 года.



Источник: телеграм-канал "Убойная сила"